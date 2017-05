SM-tason yleisurheilu palaa Laitilaan yli 40 vuoden tauon jälkeen - "Fasiliteetit ovat äärimmillään"

Ilkka Vuorela (vas.), Sinikka Kontu ja Pekka Kuusisto laittoivat maanantaina tyytyväisinä nimiään papereihin, jotka tuovat nuorten SM-yleisurheilun Laitilaan. Vuorela on seuran puheenjohtaja ja Kuusiston yleisurheilujaoston puheenjohtaja. Edelleen 1 500 metrin Suomen ennätystä halallussaan pitävä Kontu (o.s. Tyynelä) taas vastaa kisojen talouspuolesta. Jyskeen kiekonheittäjä Krista Uusi-Kinnala (takana vas.) ja Kenttäkarhujen keihäänheittäjä Elina Kinnunen ovat kotiyleisön mitalitoivoja. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Siitä on yli 40 vuotta aikaa, kun Laitilassa on viimeksi järjestetty isommat yleisurheilun SM-kilpailut. Kyseessä oli vuosi 1976 ja 16- ja 18-vuotiaiden tyttöjen SM-kisat.

Ensi elokuussa kansalliset huippukisat palaavat kaupunkiin, kun Jyske järjestää 19- ja 22-vuotiaiden SM-kilpailut.

– Kun vastaavasta tapahtumasta tulee kuluneeksi 42 vuotta, niin loistavaa, että on saatu valtakunnan tasolta tällainen luottamus. Se velvoittaa myös kaupunkia pitämään huolen, että olemme luottamuksen arvoisia, Laitilan kaupunginjohtaja Jukka Alkio lausui maanantain tiedotustilaisuudessa.

Eläkkeelle lokakuussa jäävä Alkio ei tosin kisoja enää kaupunginjohtajana näe, mutta lupasi, että kaupunki on budjetoinut ja budjetoi tarvittaessa ensi vuonnakin määrärahoja kisapuitteisiin.



Jyskeen yleisurheilujaoston puheenjohtajan Pekka Kuusiston mukaan muutama korjauskohde on jo tiedossa.

Keskeisimpiä ovat Laitilan urheilukentän moukarihäkki ja maalialueen toimitsijatilat.

– Heittohäkki menee syksyllä vaihtoon, koska se ei täytä turvallisuusmääräyksiä. Häkki on liian matala ja suuaukko liian kapea, tuleva kilpailujohtaja kertoi.

Maalialueelle toiveissa on puolestaan jonkinnäköinen rakennus kuuluttajalle ja maalikameran hoitajalle. Ensi vuonna kenttä luonnollisesti pestään ja maalataan priimakuntoon.

Jo tällä hetkellä kenttäaitausta kunnostetaan, mutta se ei suoranaisesti liity SM-kisoihin.



Vaikka Laitilassa ei ole pitkään aikaan järjestetty isompia yleisurheilukisoja, Jyskeellä on kyllä pysynyt tietty tatsi SM-tason kisojen järjestämiseen.

Vuonna 1986 seura oli mukana Mynämäellä kisattujen SM-maastojen järjestelyissä. Tuoreempia tapauksia ovat Uudessakaupungissa kisatut 22-vuotiaiden SM-kisat 2002 ja 2011 sekä 19-vuotiaiden SM-kisat 2007, joiden järjestelyissä Jyske on isäntäseura Kenttäkarhuja avitellut.

Kiekonheittäjä Krista Uusi-Kinnala on yksi Jyskeen ensi vuoden kotikisojen mitalitoivoja. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Laitilaan on odotettavissa kuitenkin isompi ryntäys, sillä nykyään 19- ja 22-vuotiaidet kisat järjestetään yhtenä pakettina. Jyskeen kisaorganisaatio oli vakoilemassa ensimmäistä yhteiskisaa viime kesänä Lappeenrannassa ja totesi, että odotettavissa on kova rypistys.

Yksinään 8 500 asukkaan kaupunki ei siitä selviydy.



Kuusisto arvioi, että elokuun ensimmäisenä viikonloppuna kolmipäiväisissä kisoissa on tulessa noin 800 urheilijaa.

– Kun siihen lasketaan valmentajat sekä huolto- ja kannustusjoukot päälle niin kokonaiskävijämäärä on parin tuhannen paikkeilla. Fasiliteetit ovat äärimmillään, Kuusisto tietää.

Yksi iso kysymys on kisakävijöiden majoittuminen, kun Uudessakaupungissa järjestettävä musiikkitapahtuma Crusell-viikko osuu vielä samaan ajankohtaan.

– Laitilasta ja Uudestakaupingista on varattu jo kaikki majoitustilat, mitä on saatu. Kyselyitä on lähtenyt myös Rauman suuntaan ja mahdollisesti Turkuunkin päin pitää katsoa, Kuusisto totesi.