Susanna Tapani mahduttaa kauteensa kolmannen lajin pääsarjapelin

Susanna Tapani pelaa yhden pelin salibandya ennen kuin keskittyy taas Lukon SM-karsintaotteluihin ja ringeten pudotuspeleihin. Kuva: Esa Urhonen

Laitilan urheilulahjakkuus Susanna Tapani debytoi torstaina uuden lajin pääsarjatasolla. Turun Palloseura tiedotti nettisivuillaan, että Tapani vetää mustavalkoisen pelipaidan ylleen, kun TPS kohtaa naisten Salibandyliigan ottelussa Steelersin.

Tapani on aiemmin kokeillut salibandya ykkösdivarissa Kalannin Pallo -65:n riveissä. Ensimmäisessä divariottelussaan hän tykitti KaPan ja salolaisen Huvinsa Kullakin välisessä kamppailussa tehot 2+2 lokakuussa 2015.

Tapani on kokeillut päälajiensa lisäksi aikuisurallaan muun muassa alamäkiluistelua, mutta suurimmat meriitit laitilalainen on kerännyt jääkiekossa ja ringetessä. Maajoukkueiden vakiokasvo on ringeten kaksinkertainen maailmanmestari ja jääkiekon kaksinkertainen MM-pronssimitalisti.



Tällä kaudella Tapani on pelannut jääkiekon naisten SM-sarjaa Rauman Lukon paidassa ja ringeten SM-sarjaa raisiolaisessa RNK:ssa. Lukossa vuonna 1993 syntynyt hyökkääjä on kirjauttanut 10 runkosarjan ottelussa tehot 5+4=9.

Ringeten sarjajohtajalle Tapani on nakuttanut 18 ottelussa messevät pistelukemat 89+53=142, joilla hän on ennen runkosarjan päätöskierrosta pistepörssin kolmantena.