Syyt yleisökatoon ovat moninaiset – niin ovat ratkaisutkin

Syksyn merkki on liigakauden alkaminen ja keskustelu yleisömääristä. Raumalla tilanne on ollut huolestuttava sillä jo peräti kolmessa kotiottelussa yleisömäärä on vajonnut selvästi alle 3000:n hengen. Edes paikalliskamppailu Ässiä vastaan lauantai-iltana ei kerännyt kuin nipin napin 4000 henkilöä halliin.

Usein keskustelu kuitataan toteamalla, että asia ei ole mitenkään uusi. Vähän sama kuin sanoisi, että ei minulla tässä mitään talousongelmia ole kun samat ongelmat oli jo viime kuussa. Nyt vaan hitusen pahempina. Voisiko tässä kuitenkin olla kysymys jostain pitkäkestoisemmasta ilmiöstä?

Liigaseurojen todellista yleisömäärää ottelutapahtumissa tuskin tietää kukaan. Suurin osa seuroista, ilmeisesti KooKoo:ta lukuunottamatta kaikki, ilmoittavat yleisömäärään kaikki myydyt kausikortit, toimitsijoiden kausikortit, isot lippukampanjat yhteistyökumppanien kanssa ja ilmaisliput siitä huolimatta ovatko ihmiset oikeasti läsnä hallissa.

Luetettavimpia mittareita arvioida paikallaolevaa yleisömäärää on lopulta harjaantunut silmä. Kun olet vuosikausia tai mahdollisesti vuosikymmeniä käynyt hallilla, niin osaat jo silmämääräisesti arvioida kuinka monta hallille saapunutta noin suurin piirtein on.

Sadan tai kahden sadan ihmisen poissaoloa ei vielä olennaisesti huomaa, mutta kun aletaan puhua viidestä sadasta tai tuhansista esimerkiksi Äijänsuon kokoisessa hallissa, niin ero on jo silmämääräisestikin huomattava. Tässä on mielestäni vuosi vuodelta ollut huomattavissa laskua, vaikka tilastot eivät aina tätä ole tukeneetkaan.

Näen, että yleisön vähenemisen syyt ovat moninaiset ja kehitys huonompaan suuntaan on ollut pitkäkestoista. Se tekee ilmiöstä kokonaisvaltaisen ja sitä vaikeampaa suuntaa on korjata. Ei ole yhtä ratkaisukeinoa. Toisaalta jo nyt on löydetty keinoja taistella sitä vastaan ja tässä yksi liigaseura on erityisesti näyttänyt muille esimerkkiä.

Valtakunnallisesti jääkiekko lajina on tehnyt useita kehnoja valintoja. Sarjan sulkeminen, kabinettinousut, suhmurointikohut ja jopa sarjan vetovoimaisimman seuran poispäästäminen kilpailevaan sarjaan löytyvät kaikki muistivihosta viimeisen 15 vuoden ajalta. Nämä ovat heikentäneet sarjan vetovoimaa. Tähän päälle laji on myynyt oikeutensa yhteistyökumppanille hyvällä hinnalla, mutta samalla tavalliselle kuluttajalle on syntynyt mahdollisuus valita kuukauden ajan kaikkien joukkueiden kaikki pelit yhden ottelun sisäänpääsymaksun hinnalla.

Entä paikallisesti? Tässä eri seurat ovat suoriutuneet hyvin erilaisesti. Jossain on saatu hyvällä markkinoinnilla ainakin kauden tai kaksi kestävää nousua aikaan, varsinkin jos urheilullisesti menestys on ollut resursseihin nähden odotettua parempaa. Toisaalla on jääty siihen uskoon, että kyllä se yleisö sieltä hallille tulee niin kuin aina ennenkin. Muualla taas on tehty keskinkertaisesti vähän kaikkea.

Mikä sitten ratkaisuksi?

Kun kuluttajalle annetaan monta syytä jäädä pois hallilta, niin seurojen pitää vastata vähintään yhtä monella syyllä tulla paikalle. Markkinoinnin on oltava rohkeaa, aggressiivista ja sen pitää myös yrittää mennä alueille, jotka eivät tällä hetkellä kuulu bisneksen ytimeen.

Pelkkä menestys tai viihdyttävä peli ei enää takaa mitään.

Tästä esimerkkinä sarjan kärkikolmikko siitäkin huolimatta, että otanta vielä pieni onkin. Esimerkiksi Lukko pelaa nyt yhtä viihdyttävää jääkiekkoa kuin Rauli Uraman kaudella 2009-2010, jolloin joukkue eteni syyskierroksella voitosta voittoon. Tilastoja en enää löytänyt, mutta jos nyt viiden kotiottelun jälkeen yleisökeskiarvo on karvan päälle 3100 sisältäen yhden paikallisottelun, niin lonkalta heittäisin, että silloin keskiarvo oli päälle 4000 ilman paikallisottelua.

Viime kaudella Lukko pelasi heikoimman kautensa aikoihin, mutta kertaakaan yleisömäärä ei valunut alle 3000:n.

Raumalaisena ei välttämättä haluaisi tätä kirjoittaa, mutta suurin onnistuja tällä hetkellä on Porin Ässät. Porilaisten markkinointi on ollut tuoretta ja rohkeaa – raumalaisten näkökulmasta ajoittain valitettavan nokkelaa. Seura on myös ymmärtänyt urheilubisneksen yhden perusasioista – iso seisomakatsomo luo tunnelman, jota voi sitten yrityksille myydä. Jossain määrin jopa myyttinen seisomakatsomo on säilytetty ja vielä ruokittu usean kauden kestoiselle kampanjalla, joka takaa vahvan seisomakatsomokulttuurin omaaville porilaisille pilkkahintaan hallin parhailta paikoilta näyttämön seurata peliä ja luoda tunnelmaa.

Hullua? Ehkä, mutta harva seura yli lajirajojenkaan voi sanoa myyneensä seisomapaikat loppuun. Jokainen halvalla kausikortilla sisään tullut kannattaja on myös potentiaalinen palveluiden käyttäjä hallissa, jonka olosuhteet remontoitiin hiljattain nykyaikaisiksi.

Saattaa olla, että iltaa viettämään lähtevälle naisporukalle hallissa oleva viinibaari houkuttelee enemmän kuin muovituopista kiskottu olut ruuhkaisilla käytävillä.

Ytimessä olevan markkinoinnin lisäksi porilaiset päättivät lähteä mukaan elektroniseen urheiluun. Luultavasti yli 30-vuotiaista harva edes yhdistää pelien pelaamista urheiluun, mutta sitä se on ja ala kasvaa kovaa vauhtia. Suomalainen 22-vuotias Lasse Urpalainen voitti neljän joukkuekaverinsa kanssa yhdestä turnauksesta yhteensä yli 9 miljoonaa euroa.

Onko tästä sitten jotain konkreettista hyötyä Ässille, niin se voitaneen arvioida myöhemmin. Siitä tuskin kuitenkaan on ainakaan haittaa, että pelaajien ja tubettajien keskuudessa vilahtaa perinteistä urheilua edustavan seuran logo. Nämä ovat ne haastavimmat sukupolvet saada katsomoihin ja jotka tulevaisuudessa ovat myös niitä perheen äitejä ja isejä. Tulevaisuuden edustajia. Ilmaiseksi tai verenperintönä ei tulevaisuudessa tule välttämättä enää mikään asia.

Laadukkaan markkinoinnin ja tarinallisen viestinnän, yhteisöllisyyden ja uusien aluevaltauksien lisäksi seuran toimitusjohtaja ja osa muusta henkilökunnasta esiintyy aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja ovat sitäkin kautta kannattajiensa kontaktoitavissa.

Miksi kävellä enää lakki kourassa toimistolle kun vastauksen voi saada vaikka twiittaamalla? Ainakin ulospäin välittyy kuva, että paljon esillä oleva #Yhdessä tunniste on myös sanojen lisäksi tekoja. Ja sillä saattaa olla merkittävä vaikutus yksittäisen kannattajan pohtiessa osallistumistaan ottelutapahtumaan tai tunteeseen onko se 50 sentin korotus olueen merkittävä vai ei.

Raumalla tai muualla liigassa ei kuitenkaan ole syytä jähmettyä paikoilleen. Vaikka vastatuulta voi tulla niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin, niin erilaisin keinoin on mahdollista pysäyttää negatiivinen kehitys.

Tässä yhteydessä kehun paikallisvastustajaa aidosti, mutta en silti haluaisi olla missään muussa yhteisössä. Olimme etuoikeutettuja ja saimme kannattajaryhmän kanssa kuulla Lukon suunnitelmista. Dataa on kerätty, johtopäätöksiä on vedetty ja toimenpiteet kuulostivat realistisilta ja järkeviltä. Uskon, että jos asiat saadaan maaliin asti, niin myös Raumalla tullaan vielä näissä asioissa ottamaan iso askel eteenpäin.

Mielenkiinnolla myös odotan, minkälainen uusi Telian kanssa sorvattu sopimus liigan TV-oikeuksista tulee olemaan. Jossain huhuissa on väläytelty, että tulevaisuudessa myös Suomessa lähetykset voisivat olla geoblokattuja.

Vai miltä tuntuisi, jos raumalaiselle Lukon peleistä vain vierasottelut olisi kotisohvalta katsottavissa? Ainakin kynnys jäädä katsomaan kotiottelua sohvalta pitäisi olla taloudellisesti ja yhteisöllisesti nykyistä korkeammalla.