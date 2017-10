Tiina Ranne nollasi Lukon naiset Kuopiossa

Panelian Raikkaassa kiekko-oppinsa ammentanut Tiina Ranne nappasi tililleen varsin helpon nollapelin, kun hänen joukkueensa KalPa kohtasi Lukon jääkiekkonaiset.

Lukko pystyi luomaan maalintekopaikkoja ainoastaan yhdellä ylivoimalla. Ranne joutui koko pelissä torjumaan vain kahdeksan laukausta, kun kuopiolaiset voittivat Lukon 5–0 (2–0, 3–0, 0–0).

– Jääkiekko on maalintekopeli, ja jos et yhtään maalia tee, et voi voittaa, Lukon valmentaja Hannu Roos totesi.

Lukko ei edelleenkään ole päässyt kokemaan, mitä voittaminen on. Otteluita ja tappiota on koossa kymmenen, ja maaliero on surullinen 9–56.

– Kyllä tilanne on se, että me häviämme liikkeessä, kaksinkamppailuissa, voimassa ja pelinluvussa. Me olemme näitä kärkijoukkueita selvästi jäljessä joka osa-alueella, Roos myönsi.

– Eteenpäin pyrimme menemään, mutta resurssit ovat rajalliset. Nyt on onneksi kolmen viikon tauko. Saamme nollattua tätä tilannetta.