"Todellinen ihme se olisi, jos McGregor voittaisi heti maailmanmestarin"

Floyd Mayweatherin ja Conor McGregorin hulppea pressikiertue kävi Los Angelesissa, Brooklynissa, Torontossa ja Lontoossa. Kuva: Mike Stobe

Varhain sunnuntaiaamuna Las Vegasissa mitellään yksi kamppailu-urheiluhistorian odotetuimmista otteluista, kun nyrkkeilylegenda Floyd Mayweather jr. saa haastajakseen vapaaottelutähti Conor McGregorin.

Irlantilainen McGregor, 29, on vapaaottelussa ottanut kahden eri painoluokan tittelin, mutta nyrkkeilysäännöillä hän ei ole otellut vielä kertaakaan.

– McGregorilla on toki koko- ja ulottuvuusetu, mutta en usko että se riittää, raumalainen vapaaottelija Toni Lampinen luonnehtii.

Lampisen euralainen kollega Jussi Lehto on samoilla linjoilla. Hän toivoo oman lajinsa edustajan voittavan, mutta pitää sitä ihmeenä.

– Aina kun lähdetään lyömään, voi käydä miten tahansa. Todellinen ihme se olisi, jos hän ensimmäisessä nyrkkeilymatsissaan voittaisi maailmanmestarin.

Ammattinyrkkeily.netin päätoimittaja Jukka Siivonen puolestaan on täysin armoton. Hän ei pidä mahdollisena, että ammattilaisurallaan voittamaton Mayweather, 40, ottelun häviäisi.

McGregor on ylpeä kaveri, tuskin hän nolaamaan itseään lähtee. Mutta ihminen on valmis miljoonasta, kymmenestä miljoonasta ja varsinkin sadasta miljoonasta tekemään ihmeellisempiäkin asioita kuin häviämään nyrkkeilyottelun.

– Mayweather on täydellinen puolustusnyrkkeilijä. Ei McGregor pääse edes Mayweatherin lähelle. Ja kun yrittää, niin Mayweather on niin hyvä lyömään vastaan, että ottelu on kuin tilaustyö hänelle, Siivonen perustelee.

Kaksi vuotta sitten Mayweatherin kamppailua Manny Pacquaioa vastaan seurasi ennätykselliset 4,6 miljoonaa pay-per-view -katsojaa.

Mayweatherin kerrottiin netonneen tuon kamppailun voitosta peräti 180 miljoonaa dollaria.

Kovat rahat liikkuvat myös sunnuntain osuvasti nimetyssä The Money Fight -kamppailussa. Ottelun odotetaan tuottavan jopa 500 miljoonaa dollaria, kun Pacquaio-kamppailussa kassavirta oli Guardian-lehden mukaan 623 miljoonaa.

Tämän vuoksi Länsi-Suomen haastattelema suomalaiskolmikko toivoo, että näytösottelusta huolimatta kehässä oteltaisiin reilusti alusta loppuun.

– Enkä tiedä onko tämä huippunyrkkeilyä, mutta luvassa on ainakin huippushow, Siivonen tietää.