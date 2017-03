Toiveiden ja budjetin tasapainoilua - Länsi-Suomi selvitti lähialueen liikuntapaikkarakentamista

Alueen liikuntahalleja on rakennettu salibandyn ehdoilla. Sekä Kokemäellä, Vehmaalla ja Mynämäessä (kuvassa) halleihin mahtuu täysimittainen kenttä. Kuva: Iiro Lehtonen

Länsi-Suomi vieraili Kokemäellä, Vehmaalla ja Mynämäessä tutustumassa 2010-luvulla rakennettuihin liikuntahalleihin.

Kierroksella huomasi nopeasti, että salibandyn vaatimukset määrittelevät paljon liikuntapaikkarakentamista. Sekä Kokemäellä, Vehmaalla että Mynämäessä halleihin mahtuu täysimittainen salibandykenttä.

Kokemäen Tulkkilan liikuntahalli on kolmikon uusin. Viime heinäkuussa avattu kolmen miljoonan euron halli on saanut kaupunkilaiset liikkumaan ja on ollut kovassa käytössä.

- Aika tuurikin kävi, että kaikki meni avustuksia myöden melkein ensimmäisellä yrityksellä läpi samalla kun moni muu kunta veti hakemuksiaan takaisin. Jos nyt alkaisimme salia miettimään, niin ei olisi toivoakaan, Kokemäen kaupunkin rakennusinsinööri Jari Ruponen myöntää.

Vehmaalla pohdittiin pitkään, mitä hallin suhteen tehdään. Kahden ja puolen miljoonan euron halli on saanut asukkaiden mielet muuttumaan.

- Aluksi oli paljon vastustusta koko hallin rakentamisesta. Oikeastaan nyt vasta neljä vuotta avaamisen jälkeen mielipiteet ovat muuttuneet. Paljon vaikuttaa sekin, että koulu hallin vierestä purettiin homeongelmien vuoksi. Nyt on lapsilla edes joku paikka, jossa liikkua, liikuntahallin vastaava Hanna Jokinen näkee.

Mynämäessä on puolestaan vuonna 2011 valmistunut yksityisen rakennuttama ja omistama HaNi-halli. Salibandyseura SBS Wirmon kotiluolana toimiva halli pärjää monipuolisuudellaan, vaikka kunnassa ei ole kuin hieman alle 8 000 asukasta.

– Sanoisin, että salibandykenttä tai ryhmäliikunta ja kuntosali eivät yksinään toimisi, pitää olla kompakti kokonaisuus, toimitusjohtaja Marja-Liisa Norsimo-Niemi kertoo.