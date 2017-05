Urheilu tuli Sieravuoreen viihteen rinnalle - "Festivaaleja on joka puolella jäähalleissa ja urheilutaloissa"

Elle Laakso (oik.) ja Emmi Prykäri kilpailevat itse SUP-lautailussa, mutta toimivat myös Sieravuoren suppailuohjaajina. Kuva: Maija Männistö

Sieravuoren virkistysalue muistetaan ehkä parhaiten juhannuksestaan. Eurassa Pyhäjärven rannalla sijaitsevat Raumanmeren juhannuksenkin juuret.

2000-luvun alussa Sieravuori kuitenkin nukahti. Ja nukkui aina vuoteen 2006 asti, jolloin lomakylän ovet aukenivat uudelleen kuuden vuoden hiljaiselon jälkeen.

Sieravuoren herätti henkiin turkulainen Jari Laakso, joka oli vuotta aikaisemmin ostanut paikan ja ryhtyi ensi töikseen saneeraamaan sitä priimakuntoon.

Nyt, reilut kymmenen vuotta myöhemmin, Sieravuoressa juhlitaan jälleen juhannuksena, mutta ei vain juhlita.

Laakson aikana Pyhäjärven rannoilla on panostettu myös urheiluun ja liikuntaan.

– Se on ihan totta. Me koitamme hyödyntää paikan luontaisia vahvuuksia, kuten ainutlaatuista luontoa ja Pyhäjärveä, Laakso toteaa.



Laakson mukaan Sieravuoren viihdetarjontaa on selkeästi vähennetty, vaikka kesään kuuluu toki edelleen pitkä lista esiintyjiä. Hänen mainitsemansa luonnon hyödyntäminen näkyy esimerkiksi yhdessä kesän pääkeikoista, Robinin rantakonsertissa, mutta yhä enemmän uusia tapahtumia on rakennettu liikuntaa ja koko perheen puuhastelua ajatellen.

– Viihdetarjonta on kovin kilpailtua. Festivaaleja on joka puolella jäähalleissa ja urheilutaloissa. Aikaisemmin olemme menneet puolivahingossakin artistit edellä, mutta on pakko koittaa löytää myös omia tapahtumia, Laakso huomauttaa.

Liikuntaa ja urheilua Sieravuoressa: