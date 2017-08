Urheiluseurat - arvot esiin

Jääkiekon SM-liigassa pelaava HC TPS tuli rohkealla tavalla ulos ja ilmoitti, että seura hyväksyy kaikki ihmiset toimintaansa taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä tai kansallisuudesta riippumatta.

Yksinkertaisesti sanottuna, että HC TPS ei syrji ketään. Mitä ihmeellistä tässä nyt on 2010-luvulla?

Turkulaisjoukkueen saamasta palautteesta suurin osa oli positiivista, mutta mukana oli odotetusti myös lupauksia kausikorttien palauttamisesta ja kannattajasuhteen lopettamisista.

Muistetaan kuitenkin, että edelleen valtaosa palautteesta oli positiivista.

Jalkapallossa vastaavanlainen ulostulo ei todennäköisesti herättäisi vastaavanlaista palautetta. Onhan vihreän verannan pelissä ollut jo vuosikymmeniä aktiivista rasisminvastaista kampanjointia, joten lajikulttuurissa on totuttu siihen ettei peliä voi erottaa ympäröivästä yhteiskunnasta.

Eikä urheilua voi muutenkaan täysin erottaa politiikasta. Halusimme tai emme, niin politiikka vaikuttaa aivan kaikkiin asioihin. Politiikkaa tekevät ihmiset ihmisille paikallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä.

Jääkiekossa taas ulostulo on harvinainen. Ruotsissa on nähty pääsarjajoukkueen pelaavan kannanottona jopa sateenkaari-paidoissa, mutta Suomessa aihetta on vältelty. Tähän lienee yksinkertainen syy: lajina jääkiekko on arvoasioissa erittäin konservatiivinen. Vaatii rohkeutta olla ensimmäinen.

Ennen HC TPS:n ulostuloa pelaaja Harri Tikkanen otti kantaa urheilun tasa-arvon puolesta. Tikkanen puhui asiasta julkisuudessa ja pelasi mailalla, johon oli liimattuna sateenkaaritarra.

Kannattajaryhmä Raumam Boja allekirjoitti samoihin aikoihin tasavertaisen urheilun lupauksen. Kannattajaryhmän sisälläkään päätös ei ollut helppo. Yleisin argumentti vastaan oli, että halutaanko yhteisön sisälle tuottaa eripuraa, koska kaikki eivät olleet samaa mieltä asiasta.

Päätös kuitenkin tehtiin enemmistön mielipiteen mukaan. Joku jäi varmasti pois toiminnasta tuon ulostulon vuoksi, mutta saattaa olla, että se myös rohkaisi joitain tulemaan mukaan toimintaan.

Muista kannattajaryhmistä TPS-kannattajat ottivat tifollaan kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Kolme vuotta sitten kannattajaryhmä haastoi tasavertaisen urheilun lupaukseen mukaan myös muun muassa Rauman Lukon, mutta seura ei reagoinut haasteeseen millään tavalla. Toisaalta Lukko on osallistunut yhteiskunnallisiin asioihin kampanjoimalla ahkerasti kiusaamista vastaan.

Mielenkiintoista on, että kukaan ei ole vastustanut tätä kampanjaa, vaikka pohjimmiltaan kyse on täysin samasta asiasta.

Arvot ovat koventuneet ja rasismi on nostanut päätään ainakin sosiaalisen median kuplassa. Sen vuoksi nämä ulostulot seuratuilta urheilijoilta ja seurayhteisöiltä ovat erittäin tärkeitä. Hyvänä esimerkkinä julkisuuteen nousi tapahtuma, jossa työntekijä huusi yrityksen virkistyspäivillä solvauksia HJK:n pelaajalle hänen etnisestä taustastaan. Esimiehen mukaan puuttuminen ei ollut tarpeellista, koska kyseessä oli jo vapaa-aikaa.

Alasarjajalkapalloilija Antti Horjanheimo tiivisti asian Twitterissä osuvasti: ”Urheilu ei ole irrallinen osa elämää. Jos olet reppana katsomossa, olet sitä myös kadulla, kotona ja työpaikalla.”

Toinen yleinen argumentti on, että tasa-arvoasioita ei tarvitsisi tuputtaa. On OK, että homotkin pelaavat jääkiekkoa, mutta ei siitä tarvitsi pitää meteliä. Entäpä jos suosikkipelaajasi sattuisi olemaan homoseksuaali, mutta arvostelun pelossa joutuisi elämään kaksoiselämää? Eikö hänellekin soisi mahdollisuuden elää samanlaista elämää kuten muutkin? Ympäröivän yhteisön asenteella on iso merkitys.

Mainitaan vielä, että vaikka olisit tasa-arvon kannalla, niin se ei tarkoita että hyväksyisit kaiken. Voit silti arvostella vaikkapa maahanmuuttopolitiikkaa tai jotain muuta yhteiskuntaa koskevaa asiaa.

Urheilussa kuten missä tahansa yhteisössä ihmisillä on perustarve kuulua osaksi jotain joukkoa. Menestyvät yhteisöt eivät arvuuta yksilöitä heidän ulkonäkönsä, kansallisuutensa tai seksuaalisen suuntautumisensa, vaan tekojensa ja valintojensa mukaan.

Hatunnosto HC TPS:lle. Vain yksi voi olla ensimmäinen.