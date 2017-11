Yle: Virkiän pesäpallotähti korjaa sukupuolensa – "Sukupuoli tai se, miltä kroppa näyttää, ei määritä, mikä on ihmisenä"

Viisinkertainen naisten Superpesiksen Suomen mestari Paula Saloranta aloittaa sukupuolenkorjausprosessin, kertoo Yle Urheilu nettisivuillaan.

– Tuntuu helpottuneelta. Saa alkaa elää sellaista elämää, jota olisi toivonut jo pidemmän aikaa olevan, Alexander Salorantana tästä lähin tunnettu pesäpalloilija kertoo haastattelussa.

Saloranta edusti naisten pääsarjassa pitkään Lapuan Virkiää ja on Oulun Lipon kasvatti. Hänet on tunnettu sarjan yhtenä parhaana pelaajana ja hänellä onkin palkintokaapissaan viiden mestaruuden lisäksi lukuisia Itä-Länsi -edustuksia sekä kaksi pudotuspelien arvokkaimman palkintoa.

Hän on aiemmin kertonut seksuaalisesta suuntautumisestaan avoimesti. Yle Urheilun haastattelun mukaan vain yksi joukkueesta tiesi hänen korjausprosessin aloittamisesta.

– Joiltain joukkuekavereilta on tullut viestiä, että he ovat ylpeitä, että olen tällainen kuin olen. Olenhan minä muutenkin ollut aina erilainen joukkueessa, mutta on se ollut ihan mukava kuulla, Saloranta sanoo.

Korjausprosessin aloittaminen tietää Salorannalle sitä, että hänen uransa naisten sarjoissa päättyy. Hän toivoo eniten, että saisi olla itsensä kanssa onnellinen.

– Se tulee suurena osana tätä prosessia. Saa olla sellainen, mitä tuntee sisältä päin itsensä olevan.

– Sukupuoli tai se, miltä kroppa näyttää, ei määritä, mikä on ihmisenä. Suvaitsevaisuus on hyvä sana kuvastamaan tätä kokonaisuutta.