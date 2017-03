Metsä Fibren Rauman tehtaan 1-vuoro valittiin turvallisimmaksi

Metsä Fibren Rauman tehtaan 1-vuoro on valittu tehtaan Turvallisimmaksi tiimiksi vuonna 2016.

Metsä Fibren Rauman tehtaan 1-vuoro on valittu tehtaan viime vuoden Turvallisimmaksi tiimiksi.

Valintaa puolsivat vuoron vuosia sitten alkanut tapaturmaton ajanjakso, joka on jatkunut katkeamattomana jo 1 164 päivän ajan (tilanne 13.3.2017).

Vuorossa ei myöskään ole tapahtunut yhtään nolla tapaturmaa palkitsemisvuonna.

– Vuoro on tehnyt tasaisesti ennakoivaa turvallisuustyötä vuoden kaikkina kuukausina, tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kiitteli.

Hänen mukaansa jokainen 1-vuorossa oleva on osallistunut aktiivisesti ennakoivaan turvallisuustyöhön. Samoin he ovat osallistuneet aktiivisimmin turvallisuushavaintojen tekemiseen. 1-vuorossa on eniten aktiivisia työpaikkasuojelun toiminnassa olevia jäseniä, joista muutamat ovat tuoneet omaa turvallisuusosaamistaan muidenkin hyödynnettäväksi.

Rauman tehtaalla on palkittu vuodesta 2002 alkaen tehtaan Turvallisin tiimi.