14-vuotiaan raumalaistytön raiskauksesta irakilaismiehelle neljä vuotta vankeutta

Turvapaikanhakijana Suomeen tullut vuonna 1983 syntynyt irakilainen mies on tuomittu neljäksi vuodeksi vankeuteen 14-vuotiaan raumalaistytön törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Lisäksi hän joutuu korvaamaan uhrille loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 15 000 euroa.

Tuomittu passitettiin rangaistustaan suorittamaan Turun vankilaan.

Samassa jutussa vuonna 1983 syntynyt irakilainen mies tuomittiin raiskauksen yrityksestä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuomio on ehdollinen.

Raiskaus tapahtui raumalaisessa vastaanottokeskuksessa kuluvan vuoden lokakuussa.

Satakunnan käräjäoikeus käsitteli asiaa suljetuin ovin ja asiakirjat on määritelty 60 vuodeksi salaisiksi.

Ratkaisusta annetun julkisen selosteen mukaan rikos on tehty erityisen nöyryyttävällä tavalla. Mukana on ollut myös kolmas osapuoli, joka ainakin osan aikaa on myös kuvannut tapahtumaa.