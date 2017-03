Ahkerien varkaiden rötökset siirtyvät Lounais-Suomen poliisin tutkinnasta syyteharkintaan

Lounais-Suomen poliisilaitos on saanut loppuun laajaa omaisuusrikosten sarjaa koskeneen tutkinnan. Poliisi on tutkinut rikoksia syksystä lähtien. Tutkittavana olleita rikoksia on Porin lisäksi tapahtunut Raumalla, Noormarkussa ja Luvialla.

Rikosten kohteena ovat olleet erityisesti rakennustyömaat, joilta on anastettu arvokkaita työkaluja ja työkoneita sekä rakennusmateriaalia. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille sarjoittamalla Porissa viime syksynä tapahtuneita omaisuusrikoksia, joissa oli yhteneväisyyksiä tekotavoissa.

Esitutkinnan aikana selvitettiin yhteensä 4 törkeää varkautta, 12 varkautta ja 2 varkauden yritystä. Lisäksi esitutkinnassa paljastui huumausaineen käyttörikos, vahingonteko, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sekä näpistyksiä.

Esitutkinnan aikana oli kiinniotettuna, pidätettynä ja vangittuna yhteensä kolme henkilöä. Esitutkinnan aikana tehtiin useita kotietsintöjä rikoksesta epäiltyjen hallussa oleviin asuntoihin Porissa ja Turussa. Rikoksesta epäillyt ovat pääosin tunnustaneet syyllistyneensä tutkittavina olleisiin rikoksiin.

Asianomistajien selvitysten mukaan anastetun omaisuuden arvo on ollut yhteensä ainakin 60 000 euroa. Poliisi on esitutkinnan yhteydessä takavarikoinut rikoksesta epäillyiltä suuren määrän varastettua omaisuutta, joka on palautettu oikeille omistajilleen. Lisäksi käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt rikoksesta epäillyn omaisuutta vakuustakavarikkoon 40 000 euron edestä mahdollisia vahingonkorvaussaatavia varten.

Asia siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon ensi viikon aikana.

Poliisi haluaa muistuttaa rakennusalan yrityksiä työkalujen ja työkoneiden asianmukaisesta merkitsemisestä ja luetteloinnista sekä työmaakohteiden lukituksen ja valvonnan tehokkaasta järjestämisestä.