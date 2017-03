Äitiyspakkauksen tyyli muuttui - värikäs ja moderni paketti

Äitiyspakkauksen tyyli on muuttunut modernimmaksi. Potkupuvut ovat vaihtuneet housuihin ja neutraalit värisävyt kirkkaampiin. Kuva: Kela

Tiistaina julkistettu uusi äitiyspakkaus on värikäs kokonaisuus. Beigen, ruskean ja valkoisen sävyt ovat saaneet väistyä punaisen, vihreän ja sinisen tieltä.

Pakkaus on raikas ja moderni.

– Palautetta tulee yleensä siitä, että pakkaus on niin poikamainen. Tänä vuonna niin ei voi sanoa, sillä tuotteet sopivat mainiosti niin tytöille kuin pojillekin. Tyylillinen muutos on varsin näkyvä, kertoo toimistopäällikkö Johanna Lainio Logistikas Hankinnasta.



Äitiyspakkauksia valmistetaan vuosittain noin 35 000 kappaletta, suunta on ollut laskeva. Vielä muutama vuosi sitten pakkauksia lähti tuleville äideille lähe 40 000 kappaletta.

Ensimmäiselle lapselle pakkaus otetaan jopa 95 prosenttisesti. Toisen lapsen kohdalla enää 50 prosenttia äideistä päätyy pakkaukseen. Vaihtoehtoisesti äidit voivat ottaa pakkauksen sijaan 140 euron rahasumman.

– Summa muodostuu suoraan äitiyspakkauksen arvon mukaan. Todellisuudessa pakkaus on kuitenkin arvokkaampi, tietää Lainio.