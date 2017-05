Äitiyspakkaus leviää Keniaan

Luoteis-Keniassa käynnistyy tänä vuonna pilotti, jossa äitiyspakkauksen avulla kannustetaan maaseudun köyhiä äitejä raskauden ajan seurantaan ja synnyttämään klinikalla.

Tavoitteena on saada vanhemmat terveydenhuollon piiriin ja lapsi- ja äitiyskuolleisuus laskuun, tiedottaa Suomen World Vision.



Projektin yhteistyökumppanit ovat Suomen World Vision sekä suomalainen sopimusvalmistaja Logonet Oy. Ensivaiheessa toimitetaan tuhat äitiyspakkausta.



Finnish Baby Aid Kit -pakkaus sisältää tuttuja tuotteita kuten vauvapyyhkeen, kosteussuojan ja vaatteita. Kymmenien tarvikkeiden joukossa on myös kantoliina, moskiittoverkolla suojattu makuualusta, taskulamppu sekä synnytyksessä tarvittavia steriloituja välineitä.



Pilotin tavoitteena on tutkia äitiyspakkauksen vaikuttavuutta: Kannustaako pakkaus vanhemmat neuvolatoiminnan piiriin ja lisääntyykö terveysasemilla synnyttävien määrä.



Keniassa alle puolessa kaikista synnytyksistä on läsnä koulutettu avustaja ja alle puolet odottavista äideistä saa säännöllistä neuvontaa raskauden aikana.



- Vastasyntyneiden kuolleisuus on korkea, eikä se ole juurikaan laskenut vuodesta 1990, toteaa Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi.

Projektia on tarkoitus laajentaa muihin kehitysmaihin.