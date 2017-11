Aittakarinkadun tietyömaalla tehty ilkivaltaa useana yönä

Aittakarinkadun tietyömaalla saa olla pimeän aikaan varovainen, sillä ilkivallantekijät ovat kääntäneet liikennemerkkien suuntia.

Rauman Aittakarinkadun tietyömaalla on tehty vaarallista ilkivaltaa useana yönä peräkkäin. Liikenteen ohjaukseen tarkoitettuja merkkejä on käännetty toiseen suuntaan ja osa on heitetty kanaaliin.

Teknisestä virastosta korostetaan, että tällainen toiminta on liikenneturvallisuuden vaarantamista. Varsinkin näin syksyn pimeinä päivinä onnettomuuksia voi sattua, jos liikennemerkit osoittavat esimerkiksi kulkusuunnan väärin.

- Merkkien muutaminen, turmeleminen tai paikaltaan siirtäminen ei ole mikään leikin asia, korostetaan teknisestä virastosta.