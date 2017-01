AK: Trafin suunnittelema muutos hävittäisi viidenneksen katsastusasemista kartalta

Katsastusalan suurimman henkilöstöjärjestön Autokatsastajat AK ry:n puheenjohtaja Tuomo Vikstedt kertoo tiedotteessa olevansa huolissaan alan kehityksestä huonompaan suuntaan, jos Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kaavailema muutos katsastustoimintaan menee läpi.

Lausunnolla olevan lakiesityksen mukaan katsastusväli muuttuisi vuonna 2018 siten, että uudet ajoneuvot katsastettaisiin ensimmäisen kerran vasta neljäntenä käyttöönottovuotena. Tämän jälkeen ajoneuvot katsastettaisiin kahden vuoden välein kymmeneen ikävuoteen saakka ja sen jälkeen vuosittain.



- Jos lakimuutos hyväksytään ilman siirtymäaikoja, katsastusasemaverkosto harvenee nykyisestä viidestäsadasta katsastusasemasta vähintään sadalla. Tämä tarkoittaisi 550 työtöntä katsastusalan ammattilaista.



Katsastusvälin harventaminen olisi Vikstedtin mukaan myös riski turvallisuudelle.

Suomi on sitoutunut EU-jäsenmaana puolittamaan tieliikennekuolemat ja vähentämään loukkaantuneiden määrän neljänneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2020. Tieliikennekuolemien määrä on ollut laskussa, mutta ei tavoitellusti.



Autokatsastajat AK ry on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenjärjestö.