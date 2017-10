Äly löytyy penkin ja ratin välistä – nastat ja kitkat ovat renkaat, joilla Suomen talvessa ajetaan

Rengasyrittäjä Jouni Pajunen esittelee kitkarengasta (vas.) ja nastarengasta. Kuvan nastarenkaassa näkyy hyvin, miten nastat sijoitetaan renkaaseen epäsäännölliseen järjestykseen. Säännöllinen sijoittelu saisi renkaat laulamaan. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Parikymmentä vuotta tilastoja pitänyt rengasyrittäjä Jouni Pajunen kertoo renkaiden vaihtosesongin ajoittuvan 20. lokakuuta tietämille plus-miinus viisi päivää.

Vanhoissa renkaissa kannattaa muistaa, että urasyvyyden pitää lain mukaan olla vähintään kolme millimetriä, mutta turvasyvyytenä pidetään viittä milliä. Ja vaikka uraa vielä riittäisikin, saattavat nastat olla irronneet tai kuluneet loppuun.

– Liian matala ura ei riitä nostamaan autoa loskan päälle. Silloin menee ohjattavuus, Pajunen valistaa.

Pajusen mukaan nastat ja kitkat ovat sijoittuneet Suomen kartalla eri kohtiin. Kehä 3:n sisäpuolella ja aivan pohjoisessa Suomessa ajetaan kitkarenkailla. Länsirannikolla ajellaan enemmän nastoilla, mutta kitkojen suosio kasvaa talvien huonontumisen myötä koko ajan.

– Märkä jää on kitkoille huonoin keli. Muissa keleissä kitkarenkaat pärjäävät samoin kuin nastarenkaat.



Erilaisten ”älynastojen” kanssa on Pajusen mukaan käynyt huonosti ja ne on kuopattu hiljaisuudessa.

– Oli esimerkiksi sellainen holkkinasta, jossa nastan piti liikkua ulos ja sisään sen mukaan, onko liukasta. Eihän nasta tiennyt, onko tiessä jäätä vai asfalttia. Lisäksi nastat jäivät nopeasti jumiin, kun niihin meni hiekkaa.