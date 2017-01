Apteekeissakin tehdään lääketutkimusta

Rauman Keskus-Apteekki on ollut Farenta Oy:n tutkimusyhteistyöapteekki vuodesta 2014. Raumalta tutkimusohjelmassa on mukana myös Paroalhon apteekki. Kuva: Esa Urhonen



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettiin viime vuonna yhteensä 181 Suomessa tehtävää kliinistä lääketutkimusta.

Uusien lääkkeiden lisäksi myös jo markkinoilla olevia lääkkeitä tutkitaan. Erityisesti lääkkeiden käyttäjiltä saatava kokemusperäinen tieto on hyvin haluttua. Lääketeollisuus käyttää kokemusperäistä tietoa muun muassa lääkkeidensä jatkokehittelemiseen sekä Kelalle menevissä hinta- ja korvattavuushakemuksissa.



Rauman Keskus-Apteekki on ollut Farenta Oy:n tutkimusyhteistyöapteekki vuodesta 2014. Raumalta tutkimusohjelmassa on mukana myös Paroalhon apteekki.

Käytännössä apteekeissa suoritettava tutkimustyö tarkoittaa asiakkaille tehtäviä kyselytutkimuksia.

– Kyselyjen avulla saadaan lääkkeiden käyttäjiltä ajantasaista tietoa esimerkiksi tutkittavan lääkkeen todellisesta annostuksesta, oheislääkityksestä, asiakkaan elämänlaadusta ja terveyskäyttäytymisestä, selvittää Keskus-Apteekin proviisori Maarit Tarvainen.

Tutkimuksia on toteutettu muun muassa reuma-, diabetes- ja hormonilääkkeiden osalta. Tutkimukseen valikoituvat ko. lääkkeitä käyttävät asiakkaat. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta korvausta.



Farenta Oy:n tutkimustoiminnassa on tällä hetkellä mukana lähes 190 apteekkia eri puolilta Suomea.

– Tutkimustoimintamme käynnistyi vuonna 2013. Viime vuonna toteutettiin yhteensä neljä tutkimusprojektia, joista viimeisin päättyi loppuvuoteen. Tänä vuonna tutkimusprojektien määrä tulee olemaan suurempi, sillä jo alkuvuodelle on tiedossa kolme tutkimusta, kertoo Farentan tutkimuskouluttaja Heli Kuukka.

Tänä vuonna tutkimusyhteistyöapteekkeihin on tulossa muun muassa neuropaattista kipua ja ADHD:n lääkehoitoa kartoittavat tutkimukset.