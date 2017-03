Apulaisoikeusasiamies antoi Kelalle huomautuksen toimeentulotukiasiassa

Toimeentulotuen käsittely on Kelassa viivästynyt lain vastaisesti eivätkä nykyiset korjaustoimenpiteet ole vielä riittäviä, toteaa apulaisoikeusasiamies. Kuva: Jere Grönberg

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on antanut huomautuksen Kansaneläkelaitokselle (Kela) toimeentulotuen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä. Kela ei ole noudattanut laissa säädettyä määräaikaa.

Menettely on moitittavaa, koska toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Kelan mukaan viivästyminen johtui hakemusten käsittelyprosessin ongelmista ja järjestelmäteknisten syiden aiheuttamasta ruuhkasta.

Pajuoja pitää myönteisenä, että Kela on ryhtynyt toimenpiteisiin havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi ja rekrytoinut lisää toimihenkilöitä.

Toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä ole riittäviä, sillä lukuisten kanteluiden perusteella Kelan hakemusten käsittelyssä ja asiakaspalvelussa on edelleen ongelmia.

Pajuoja on pyytänyt Kelalta selvitystä muiden muassa seuraavista asioista: Millä tavoin Kela voi erotella työjonosta erityisen kiireelliset hakemukset, miten Kela suhtautuu menettelystään asiakkaille aiheutuneisiin kustannuksiin ja vaivannäköön, millä tavoin Kela tekee yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa ja miksi Kelan puhelinpalvelu on maksullista.

Pajuoja muistuttaa, että asiakas voi kiireellisissä tapauksissa kääntyä kunnan sosiaalitoimen puoleen, mikäli Kela ei ole pystynyt käsittelemään hakemusta. Kunta voi myöntää harkintansa mukaan ehkäisevää tukea kiireellisiin tarpeisiin.