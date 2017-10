Arka Repe-koira jatkaa kuntoutumista löytöeläinkodissa

Repe-koira menee usein makaamaan, kun joku tulee sen häkkiin. Kuva: Laura Suominen

Kaksi viikkoa sitten tiistaina Lapin Ruonalta metsästäjän loukusta löytynyt koira siirtyi keskiviikkona 15 vuorokauden jälkeen Eläinten hyväksi Ehy ry:n omistukseen. Noin 5-vuotias, Repeksi ristitty springerspanieliuros pysyy toistaiseksi löytöeläinkodilla.

– Päätimme tiistaina hallituksen kokouksessa katsoa vielä kuukauden, kuinka Repe kuntoutuu, sanoo puheenjohtaja, löytöeläinkodin työntekijä Laura Suominen.

Useita ilmoituksia mahdollisista omistajista on todettu vääriksi, mutta muuten mitään tietoa koiran omistajasta tai eläimen vaiheista ennen loukkuun päätymistä ei ole.



Arka Repe on edistynyt ulkoilussa, koska se seuraa hihnassa perässä tai tulee viereen. Jos se joutuu kävelemään taluttajansa eteen, se hätääntyy.



Sisällä koiraa saa mennä häkkiin silittämään, ja se vaikuttaa pitävänkin rapsutteluista. Muihin koiriin se ei reagoi.



– Sille maistuu ruoka hyvin, mutta se ei syö, jos joku on sen häkissä tai katsoo lähellä. Olemme kokeilleet pitää häkin ovea auki, mutta Repe ei tule sieltä pois, Suominen kuvailee.