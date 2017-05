Aseluvan unohdus kävi euralaismiehelle kalliiksi

Revolveri tuomittiiin valtiolle ja euralaismiehelle määrättiin ampuma-aserikoksesta 2 200 euron sakot Satakunnan käräjäoikeudessa.

Euralaismies unohti uusia Smith&Wesson-merkkiselle revolverille myönnetyn määräaikaisen hallussapitoluvan. Lupa vanheni vuoden 2015 alkupuolella.

Revolverin hän toimitti poliisille oma-aloitteisesti saatuaan virkavallalta kirjeen marraskuussa 2016.

Hän myönsi tapahtuneenm, mutta vaati unohtamisen vedoten, että hänet jätetään tuomitsematta rangaistukseen.

Oikeuden mukaan unohdus ei ole peruste rangaistuksen alentamiselle vaan kysymys on ampuma-aserikoksesta. Vanhentuneella luvalla aseen hallussapito on rangaistavaa ja oikeuden mukaan rikoksen kohteena oleva esine on tuomittava menetyksi valtiolle.

Tuomittu ilmoitti heti tyytymättömyytensä ratkaisuun.