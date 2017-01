Asumalahti valittiin Suomen Satamaliiton hallitukseen

Hannu Asumalahti on yksi Suomen Satamaliiton hallituksen yhdeksästä jäsenestä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Suomen Satamaliitto ry on valinnut ensimmäisen, uuden hallintomallinsa mukaisen hallituksen.

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti on yksi hallituksen jäsenistä.

Puheenjohtajaksi on valittu toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Torbjörn Witting, Kokkolan Satama Oy:stä.

Asumalahden lisäksi hallituksessa on vielä kuusi muuta jäsentä: toimitusjohtaja Kaarlo Heikkinen, Raahen Satama Oy, johtaja Elina Herrala, Neste Oyj, toimitusjohtaja Hannu Lappalainen, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd, toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun Satama Oy, operatiivinen johtaja Niklas Ryynänen, Port of Tolkkinen Oy sekä toimitusjohtaja Sari Virtanen, Porin Satama Oy.

Satamaliitto käyttää Suomen satamien ääntä toimialan edunvalvonnassa.

Satama-ala on käynyt viime vuosina läpi suuren muutoksen, kun kunnalliset satamat ovat siirtyneet osakeyhtiömuotoon ja vastaavasti Satamaliiton jäsenistö on uudistunut kuntajäsenten siirtäessä jäsenyytensä satamayhtiöille.

Satamaliitto edustaa kuntaomisteisten satamayhtiöiden lisäksi yksityisesti omistettuja yleisiä satamia ja teollisuussatamia.