Attendo rakentaa Ehtootuulen viereen toisen hoivakodin Säkylään

Attendo on tehnyt kaupat Säkylän Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa Attendo Ehtootuulen palvelutalon pihapiirissä olevasta rivitalosta. Rivitalon tilalle rakennetaan uusi moderni hoivakoti ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.



Attendo on tehnyt kaupat Säkylän Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa Attendo Ehtootuulen palvelutalon pihapiirissä olevasta rivitalosta. Rivitalokiinteistö on elinkaarensa loppupäässä.

Rivitalon tilalle Attendo Ehtootuulen viereen rakennetaan uusi moderni hoivakoti ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.



Attendo Ehtootuulessa toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.



Uusi hoivakoti valmistuu arviolta kesäksi 2018.