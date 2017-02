Autotehdas houkuttelee työnhakijoita seuraavaksi Porissa

Valmet Automotive esittelee porilaisille työnhakijoille Uudenkaupungin autotehtaan tarjoamia työllistymismahdollisuuksia rekrytointitapahtumassa ensi viikon tiistaina.

Kauppakeskus Puuvillassa järjestettävä tapahtuma on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Porin kaupungin kanssa.



Rekrytointitilaisuuden järjestäminen yhteistyössä Porin kaupungin kanssa on pilottihanke, josta saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään myös muiden kaupunkien kanssa.



- Rekrytointitilaisuuteen liittyvä yhteistyömme eri tahojen kanssa on ollut hyvin monipuolista. Porin kaupunki, kauppakeskus Puuvilla, Satakunnan TE-toimisto ja paikallismediat ovat aktiivisesti osallistuneet rekrytointitapahtuman suunnitteluun ja tukevat sen toteutusta. Odotuksemme tapahtuman suhteen ovat korkealla, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöasiantuntija Mari Pajunen.



Porista käy autotehtaalla töissä noin 30 ihmistä.



- Porin kaupunki on valmis tarvittaessa järjestämään bussikuljetuksia, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.



Valmet Automotivella on parhaillaan käynnissä rekrytointikampanja, jolla haetaan 500 autonrakentajaa. Uuteenkaupunkiin rekrytoidaan tämän vuoden aikana yli 1000 uutta autonrakentajaa ja toimihenkilöä.