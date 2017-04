Autotehtaan tuhanteen paikkaan 4300 hakijaa

Uudenkaupungin autotehtaalla työskentelee jo yli 2500 työntekijää. Vuoden loppuun mennessä työntekijöitä on jo 3700.

Valmet Automotive sai maalis-huhtikuun ennätyssuuren rekrytointikampanjansa aikana peräti 4378 hakemusta. Avoimia autonrakentajan tehtäviä oli tarjolla 1060.

Valmet Automotive tulee lisäksi lähipäivinä avaamaan verkossa avoimen haun autonrakentajille.



Uudenkaupungin autotehtaalla henkilöstön määrää lisätään nopeaan tahtiin Mercedes-Benz GLC-katumaasturin tuotantoon. Uusia autonrakentajia on rekrytoitu tehtaalle viime vuoden loppupuolelta alkaen.

Kaikkiaan rekrytointien laajuus on noin 1800 henkilöä. Tällä hetkellä autotehtaalla työskentelee jo yli 2500 henkilöä, määrä tulee nousemaan vuodenvaihteessa noin 3700 henkilöön.



Valmet Automotiven autonrakentajarekrytointi on valtakunnallinen. Juuri päättyneessä kampanjassa noin puolet hakijoista on Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Merkittäviä määriä hakijoita oli myös Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta.