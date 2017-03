Autotehtaan työntekijät pikavuorolla Turusta Uuteenkaupunkiin

Uudenkaupungin autotehtaan työntekijöille halutaan tarjota vaihtoehtoja työmatkan kulkemiseen. Kuva: Esa Urhonen

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki järjestävät yhteistyössä uusia joukkoliikennevuoroja Turusta Uuteenkaupunkiin kehittääkseen joukkoliikennettä ja tukeakseen työvoiman sujuvaa liikkumista.



Tarkoituksena on tarjota vaihtoehto oman auton käytölle työmatkoilla. Kesällä käynnistyvä liikenne on kaikille avointa, mutta vuorot on ajoitettu autotehtaan työaikoihin sopiviksi ja reitti kulkee Uudenkaupungin linja-autoasemalle tehtaan portin kautta.



Pilottihankkeella pyritään osaltaan vastaamaan Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tarpeisiin. Joukkoliikennekokeilu kestää maksimissaan kaksi vuotta. Tavoitteena on, että kokeilun jälkeen työmatkaliikenteen joukkoliikenneyhteys järjestyy markkinaehtoisesti.



Liikenteen rahoituksesta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valmet Automotive.

Valmet Automotive tukee työntekijöidensä joukkoliikennematkoja normaalia edullisemmilla lipunhinnoilla. Autotehtaan työntekijöille suunnatun edullisemman lipun ostamiseen tarvitaan työnantajan mahdollistama mobiilisovellus, jonka kautta liput myydään ja maksetaan. Muut käyttäjät maksavat matkoista normaalin hinnan.

Matkustajia houkutellaan joukkoliikenteen käyttäjiksi nopealla yhteydellä suoraan työpaikan portille sekä kaikkien työvuorojen kulkemiseen sopivilla aikatauluilla. Työmatkaliikenteen reitti kulkee Turun linja-autoasemalta Uudenkaupungin linja-autoasemalle autotehtaan portin kautta. Välipysäkkien määrä on rajoitettu, jotta matka-aika pysyy nopeana.

Tarkat aikataulut selviävät vasta myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen. Aikataulut julkaistaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Fölin verkkosivuilla sekä matka.fi:ssä. Valmet Automotive informoi henkilöstöään sisäisten kanaviensa kautta.

Yksittäinen kertalippu Tku-Uki maksaa autotehtaan työntekijöille 4 €, riippumatta siitä mistä kyytiin noustaan. Muille matkustajille kertalippu on normaalin kilometritaksan mukainen.