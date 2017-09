Äyhönjärvessä öljyä - Rauman Vesi: Vedensaanti ei vaarannu

Öljymäistä aineitta on Äyhönjärven pinnassa vesialueen eteläosissa.

Rauman kaupungin raakavesivarastona toimivassa Äyhönjärvessä on havaittu päästö, joka on todennäköisesti öljyä. Rauman Vesi selvittää tilannetta parhaillaan, ja myös pelastusviranomainen on tarkkaillut asiaa.

- Alustavan arvion mukaan kyseessä on mahdollisesti pieni määrä työkoneesta päässyttä öljyä, kertoo Rauman Veden käyttöpäällikkö Juho-Pekka Erama.

Öljyksi epäilty aine on veden pinnassa järven eteläpäässä. Alueella on korjattu järveä ympäröivää pengerpatoa, ja kaivurista on saattanut tässä yhteydessä päästä veteen vähän öljyä.

Vedestä on otettu näytteitä ja niiden avulla asiaan toivotaan saatavan varmuus keskiviikkona.

Koska kyseessä on kaupungin vesivarasto, on havainto saanut järven ympärillä lenkkeilevät raumalaiset huolestuneiksi. Eraman mukaan tähän ei ole syytä.

- Vedenottoputket sijaitsevat järven keskiosassa pintaa syvemmällä. Vedensaanti ei ole vaarassa, eikä tämän takia tarvitse menettää yöuniaan.