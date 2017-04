Ei temppuja vaan oikeita töitä

Katja Noponen Oy tarjoaa nyt myös Raumalla Kelan rahoittamaa työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta henkilöille, joilla on sairaus, vamma tai muu kokonaistilanne vaikeuttaa työllistymistä ja työelämässä pysymistä. Tempputyöllistämisen sijaan on tarkoitus etsiä ja löytää ihan oikeita töitä.

– Tähän toimintamalliin liittyy muun muassa vahva työssä tukeminen ja asiakkaan rinnalla kulkeminen, sanoo työhönvalmentaja Anita Anttila.

Kuntoutuksessa pyritään pääsemään itse asiaan mahdollisimman nopeasti. Työttömyys tulee saada katki niin pian kuin mahdollista. Kuntoutuksen ensimmäinen päivä käytetään kuntoutussuunnitelman tekemiseen. Seuraavat päivät käydään läpi lähinnä työnetsintätaitoja sekä erilaisia työvaihtoehtoja. Sen jälkeen jalkaudutaankin jo etsimään työpaikkaa konkreettisesti.

– Kuntoutus vaatii oma-aloitteisuutta vaikka me työhönvalmentajat olemmekin asiakkaan rinnalla joka vaiheessa. Joku on valmis etsimään työpaikkaa itsenäisesti, joku toinen taas tarvitsee yrityskäynnille meidät mukaansa. Tärkeintä on, että henkilö etenee valmennuksessa suunnitelman mukaan, selvittää työhönvalmentaja Tero Mäkinen.