Eläkkeelle jäävä museonjohtaja: Pienessä museossa on pakko tehdä kaikkea

Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer jää eläkkeelle tässä kuussa Rauman museon johtajan tehtävistä. Kuva: Juha Sinisalo

Rauman museosta toukokuussa eläkkeelle jäävä museonjohtaja Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer on museoihminen, joka rakastaa Rauman historiaa. Siihen hän sanoo työssään sukeltaneensa pohjamutia myöden.

Mutta menneisyys on tärkeää, se on juuri se mistä me ponnistamme, hän sanoo.

Rauman museota yli kymmenen vuotta johtanut Siltavuori-Illmer toteaa, että pienessä museossa työnsarka on lavea.

– Mieluiten olisin kuitenkin tehnyt tutkimustyötä. Kun museonjohtajuus tipahti syliin, olin hullu humanisti, joka ei ymmärtänyt rahasta mitään. Budjetissa pysyminen onkin vaatinut selkärankaa.