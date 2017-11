Ensihoitajien varusteisiin kuuluvat nykyään myös viiltosuojaliivit ja kypärät

Rauman paloasemalla työskentelevät Antti Saarinen ja Pilvi Kotiranta pistävät suojakypärät päähänsä esimerkiksi silloin, kun ensihoito lähtee liikenneonnettomuuspaikalle. Kuva: Esa Urhonen

Satakunnan pelastuslaitoksen ensihoitajat ja palomiehet on varustettu tarvittaessa käyttöön otettavilla viiltosuojaliiveillä ja kevytkypärillä. Syynä varustautumiseen on yleinen työturvallisuus, ei niinkään viranomaisiin kohdistunut väkivallan uhka, joka sekin on tiedostettu.

Sisäministeriö on ohjeistanut Suomen 22 alueellista pelastuslaitosta kartoittamaan tilanteen ja hankkimaan tarvittavat suojavarusteet henkilöstölle tämän ja ensi vuoden aikana.

– Meillä työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen on aina ollut tärkeä asia. Pyrimmekin jatkuvasti pohtimaan keinoja, joilla työstä saadaan entistäkin turvallisempaa, Satakunnan pelastuslaitoksen palvelupäällikkö Vesa Hietava sanoo.

Pelastuslaitosten henkilökunta joutuu entistä useammin tilanteisiin, joissa väkivalta tai sen uhka kohdistuu auttajiin.

– Meillä on ensihoitajien käytössä ollut jo pidemmän aikaa viiltosuojaliivit. Niitä käytetään ensihoitokeskuksen määrittämissä tehtävissä, joissa on mahdollisuus joutua väkivallalle alttiiksi.

Liivi suojaa puukoniskulta ja -viilloilta. Kevytkypäriä käytetään lähinnä liikenneonnettomuuspaikoilla. Varmuudenvuoksi liivejä ei pidetä, sillä ne ovat raskaat, vähän hankalat ja joissain tapauksissa saattavat jopa provosoida ympäristöä.