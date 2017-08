Eurajoen basso Mika Kares tunnetaan maailmalla

Oopperalaulaja Mika Kares vierailee kotikonnuilla aina kun aika antaa myöden. Kuvan taustalla soljuva joki on lapsuuden uimapaikka. Tällä hetkellä basso tekee töitä Lontoossa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Oopperalaulaja Mika Kares sanoo nyt olevansa siinä asemassa, että hänen nimensä tunnetaan kaikissa parhaissa oopperataloissa.

Se ei olisi onnistunut ilman pitkäjänteistä työtä, kunnianhimoa ja itsekuria – ja työskentelyä maailman parhaiden ammattilaisten kanssa.

Elokuun lopulla basso aloitti työt Lontoon Royal Opera Housessa.

Kares on tehnyt tähänastisen esiintyjän uransa pääsääntöisesti suomalaisena maailmalla, mutta tukikohta on aina pysynyt Suomessa. Muutaman saksalaisessa oopperatalossa vietetyn vuoden jälkeen kotikaupungiksi vakiintui Helsinki.

Tärkeä tukikohta löytyy kotikunnailta Eurajoelta. Sieltä löytyy myös oma pala maata, jonne on tarkoitus tulevaisuudessa rakentaa jotain.

Kareksen mielestä maa on tärkeää suomalaiselle ja maisemasta saa voimaa.

– Kun ympärillä on metsää, se rauhoittaa. Kotiseudulla on todella iso merkitys. Tämä on paikka, jonne tulen lataamaan akkujani.