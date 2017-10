Eurajoen Österman ehdolla K-ryhmän nuorten työllistäjäksi

Eurajoen portin kauppias Juuso Österman työllistää paljon myös nuoria. Kuva: Juha Sinisalo

K-ryhmä etsi kesän ajan Vuoden nuorten työllistäjää ja Vuoden nuorta työntekijää. Sarjoihin tuli ehdotuksia yhteensä 303 kappaletta.

K-Supermarket Eurajoen portin kauppias Juuso Österman on ehdolla Vuoden nuorten työllistäjäksi. Finaalissa on kolme kauppiasta.

Voittajat julkistetaan K-ryhmän henkilöstön ammattilaismessuilla K-Team Päivillä 4.11.

K-Supermarket Eurajoen Portissa on kaikissa työtehtävissä kaikenikäisiä työntekijöitä. Viidestä osastovastaavasta kolme on 27-vuotiasta kauppiasta nuorempia.

- Oma lähtökohtani on, ettei ole nuorten töitä tai vanhempien töitä, on vain töitä. Meillä on paljon nuoria, jotka osaavat ottaa vastuuta ja työtehtäviä tarjotaan sen mukaisesti, sanoo Österman K-ryhmän tiedotteessa.

Palkatessaan nuoria kauppias kiinnittää eniten huomiota hakijan asenteeseen

- Meillä ainakin nuoret ovat jatkuvasti mukana kehittämässä kauppaa ja ovat valmiita kokeilemaan niitä kauppiaan tyhmempiäkin ideoita. Lisäksi asiakaspalvelussa nuoret ovat ihan loistavia. Kaikilla on oma osaamisensa ja kauppiaan tehtävä on hyödyntää kaikkien parasta potentiaalia.