Eurajoen Portin kauppias Juuso Österman on K-ryhmän Vuoden nuorten työllistäjä

"Nuoret osaavat paljon asioita. He ovat nopearytmisiä, esiintymistaitoisia ja luontevia asiakaspalvelijoita", Juuso Österman sanoo. Kuva: Juha Sinisalo

K-ryhmän Vuoden nuorten työllistäjä on kauppias Juuso Österman K-Supermarket Eurajoen Portista.

– Tämä on minulle kunnia, 27-vuotias kauppias sanoo.

Österman on toiminut Eurajoen Portin kauppiaana kaksi vuotta. Supermarketissa työskentelee parikymmentä työntekijää, joista iso osa on nuoria. Kolme osastovastaavaa on kauppiasta nuorempia.

– Kauppiaana minulle on kuitenkin tärkeintä, millainen ihminen mihinkin tehtävään palkataan. Työyhteisössä on hyvä olla kaiken ikäisiä ihmisiä, niin nuoret kuin iäkkäämmätkin oppivat paljon toisiltaan.

Östermanin mukaan nuoret työntekijät tartuttavat innostusta koko työyhteisöön.

– Somemaailmassa elävät tämän päivän nuoret osaavat paljon asioita. He ovat nopearytmisiä, esiintymistaitoisia ja luontevia asiakaspalvelijoita.

K-ryhmä etsi kesän ajan Vuoden nuorta työntekijää ja Vuoden nuorten työllistäjää. Kumpaankin sarjaan tuli yhteensä 303 ehdotusta. Vuoden nuori työntekijä -tittelin voitti Joni Koivisto K-Market Tahmelasta Tampereelta.