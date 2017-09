Eurajoen Romun akku-urakka on pitkällä

Jos Eurajoen Romun uudelle akkuterminaalille saadaan yva-käsittelyn jälkeen koekäyttölupa, aletaan akkuja murskata ja rikkihappoa sisältävä akkuvesi päätyy kuvassa näkyvän altaan keskellä oleviin säiliöihin, näyttää toimitusjohtaja Juuso Luodesmeri. Kuva: Esa Urhonen

Eurajoen Romu Oy:n ympäristövaikutusten arviointiprosessi (yva) on loppusuoralla.

Arviointiselostus on nähtävänä 20.10. asti Eurajoen kunnanvirastolla ja pääkirjastolla. Siitä pääsee myös kuulemaan ja keskustelemaan maanantaina kello 18 kunnanviraston aulakahvilaan.

Tämän jälkeen tulee enää Varsinais-Suomen ely-keskuksen lausunto, joka päättää prosessin. Sitä odotetaan vielä tämän vuoden puolella.

Toimitusjohtaja Juuso Luodesmeri toteaa, että konsultin avulla tehty selostus on viilattu mahdollisimman täydelliseksi.



Jos valo on vihreä, Eurajoen Romu hakee koekäyttölupaa akkuterminaalille ja testaamisen jälkeen ympäristölupaa.



Uudelle akkuterminaalille haetaan lupaa esikäsitellä lyijyakkuja korkeintaan 15 000 tonnia vuodessa, kun nykyinen määrä on parituhatta tonnia ilman esikäsittelyä. Romumetallin käsittelymääriin haetaan samalla nostoa.