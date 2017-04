Eurajoen suojelutyö pääsee vakaalle pohjalle

Eurajoen vesistön suojelutyö pääsee taloudellisesti vakaalle pohjalle. Jokivarren neljä kuntaa ja joen tilan kannalta oleellisimmat euralaisyritykset solmivat torstaina sopimuksen Eurajoki-Köyliönjoki -ohjelmasta ja siihen liittyvästä suojelurahastosta.

Uusi ohjelma koskee Pyhäjärven alapuolista Eurajoen vesistöä sivu-uomineen ja järvineen. Mukana on näin ollen myös Köyliönjärvi ja -joki. Yhdessä pitkään toimineen Pyhäjärven suojeluohjelman kanssa kokonaisuus kattaa nyt koko Eurajoen vesistön.



Ensimmäinen ohjelmakausi ulottuu vuoteen 2021. Sopimuksen allekirjoittivat alueen neljä kuntaa (Eura, Säkylä, Eurajoki ja Rauma) sekä Eurassa toimivat JVP-Eura Oy ja Jujo Thermal Oy.

Nämä tahot toimivat ohjelman perusrahoittajina. Alkuvaiheessa rahoitus on 120 000 euroa vuodessa. Se on tarkoitus käyttää hankkeiden omarahoitukseen, jolloin suojelutyöhön on luvassa moninkertainen summa.