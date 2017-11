Eurajoen varhaiskasvatusmaksut hoitoaikaperusteisiksi

Esimerkiksi kuvassa olevassa päiväkoti Metsätähdessä aletaan kohta jakaa huoltajille tunnisteläpysköjä, joita testataan ennen vuodenvaihdetta. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Eurajoen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu muuttuu tammikuussa hoitoaikaperusteiseksi eli siirrytään ennalta varattuihin kuukausitunteihin perustuvaan asiakasmaksuun. Asiasta päätti sivistyslautakunta keskiviikkona.

Uutena tulee myös huoltajille annettavan avaimenperämallisen tagin mobiili kirjauskäytäntö.

Päiväkoteihin on jaettu tunnistetagit, joita aletaan lähiaikoina antaa vanhemmille. Tarkoitus on hieman harjoitella ennen vuodenvaihdetta. Perhepäivähoitajille tageja aletaan jakaa joulukuussa, kertoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Elina Heinonen.



Uudessa systeemissä portaita on kuusi. Asiakasmaksu on alkuvuodesta 30 prosenttia kokonaismaksusta, jos hoitoaika on kuukaudessa 0–65 tuntia tai viikossa keskimäärin enintään 15 tuntia.

Seuraava porras on 45 prosenttia, jonka rajat ovat 66–87 tuntia sekä viikon hoitoaikana 15–20 tuntia. 60 prosenttia peritään, kun kuukauden tunnit ovat 88–108 ja viikon 21–25.

109–130 kuukausituntia sekä 26–30 viikkotuntia tarkoittavat 75 prosentin maksua. 90 prosenttia kokonaismaksusta peritään niiltä perheiltä, joiden lapsi on kuukaudessa hoidossa 131–152 tuntia ja viikossa 31–35 tuntia.

Täyden hoitomaksun rajat ovat siis yli 152 tuntia kuukaudessa sekä yli 35 tuntia viikossa.

– Pyrimme siihen, että tämä olisi mahdollisimman tasapuolinen järjestelmä perheille. Eurajoella on nytkin paljon vaihtoehtoja, joten halusimme käyttöön myös prosentit 30 ja 45, Heinonen toteaa.

Asiakasmaksulaki mahdollistaa minimimaksuksi 60 prosenttia.



Jos varatut tunnit ylittyvät, maksu nousee seuraavaan maksuportaaseen.