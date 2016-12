Eurajoen VPK:n sopimus on irtisanottu vuoden 2018 alkuun

Esimerkiksi Luvian VPK on 42 muun palokunnan tavoin hyväksynyt ehdotetun säästön, kun taas Eurajoen VPK jätti vastaamatta, ja sen sopimus on irtisanottu vuoden 2018 alkuun. Tarkoitus on kuitenkin jatkaa neuvotteluja, korostaa pelastusjohtaja Pekka Tähtinen. Arkistokuva: Anna Riutta-Salo