Euralaiset arvostavat Harkua ystävyyskuntana

Noin 15 kilometriä Tallinnasta lähteen sijaitsevan Harkun kunnan apulaiskunnanjohtaja Vello Viiburg on saanut Pro Eura -mitalin ystävyyskuntatoiminnan edistämisestä ja ylläpitämisestä. Kuva: Esa Urhonen

Euran Viron ystävyyskunnan Harkun apulaiskunnanjohtaja Vello Viiburg on saanut ensimmäisenä ei-euralaisena Pro Eura -mitalin.



Mitalin luovutti Viiburgille keskiviikkona eduskunnassa kansanedustaja Timo Kalli (kesk.)



Euran ystävyyskuntatoiminnan vastuuhenkilöiden kunnanhallituksen puheenjohtajan Harri Lehtosen ja kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvistin mukaan Viiburg on ollut jo 25 vuotta ystävyyskuntatoiminnan kantava voima.



-Jos Pro Eura -mitali jollekulle ulkopuoliselle kuuluu, kuuluu se ehdottomasti Vello Viiburgille. Eurassa Harkun ystävyys nähdään niin merkittävänä asiana.



Pro Eura -mitali annetaan tunnustukseksi yksityiselle tai yhteisölle, joka on edistänyt aineellisen tai henkisen kulttuurin kehittymistä kunnassa tai tehnyt Euraa merkittävällä tavalla tunnetuksi.