Euran Jukolasta vakava ostotarjous

Euran Kauttualla sijaitsevan Jukolan myynti on edistynyt. Talosta on tehty 18 500 euron tarjous kunnalle. Kuva: LS/arkisto

Anhattan Oy:n yrittäjä Petri Nieminen on tehnyt Euran kunnalle ostotarjouksen Jukolan talosta.



Euran Kauttualla sijaitseva Jukola on entinen Kauttuan tehtaitten päiväkoti, joka sittemmin toimi myös nuorisotilana.



Rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2012 lähtien siinä epäiltyjen sisäilmaongelmien vuoksi.



Anhattan Oy tarjoaa talosta 18 500 euroa. Tarjous sisältää suunnitelman kiinteistön käytöstä ja kunnostamisesta.



Kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan jatkaan neuvotteluja Anhattan Oy:n kanssa.



Kunta on yrittänyt myydä noin 650 neliön taloa jo kesällä 2014, mutta tuolloin tarjouksia ei saatu.