Euran liikekeskus sytytettiin tahallaan

Euran Liikekeskus tuhoutui tulipalossa 20. toukokuuta. Arkistokuva: Jere Grönberg

Rauman poliisi on käynnistänyt Euran liikekeskuksen tulipalon osalta esitutkinnan. Rikosnimikkeenä on tuhotyö. Esitutkinta käynnistettiin, koska palonsyyn tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella kävi ilmi, että palolle ei ole luonnollista syttymissyytä.

Lisäksi on tullut ilmi seikkoja joiden perusteella paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Esitutkinnan aikana poliisi on kuulustellut useita henkilöitä. Koska asian esitutkinta on kesken ja tutkimukset jatkuvat edelleen, asiasta ei anneta yksityiskohtaisempia tietoja.

Tulipaloon liittyviä vihjeitä voi ilmoittaa Rauman poliisille sähköpostiosoitteeseen tutkinta.rauma@poliisi.fi tai Rauman poliisiaseman asiakaspalveluun p. 02 954 177 80.

Euran Liikekeskus tuhoutui tulipalossa 20. toukokuuta. Tulipalosta on tehty hälytys hätäkeskukseen kyseisenä yönä klo 5.12.