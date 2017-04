Evira päivitti afrikkalaisen sikaruton riskiprofiilin - Mitä pitäisi tehdä villisioille?

Evira on päivittänyt afrikkalaisen sikaruton maahantuloreittejä koskevan riskiprofiilin.

Uhka leviämisestä Suomeen on kasvanut, koska tauti levisi vuonna 2014 Baltian maihin ja Puolaan, joita koskee EU:n sisäinen vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinakauppa. Venäjän raportoimat tautitapaukset sen sijaan eivät ole yhtä lähellä Suomen rajaa kuin 2011.

Myös Suomen oma luonnonvarainen villisikakanta, nyt noin 2 000 yksilöä, on Eviran mukaan odotettua voimakkaammassa kasvussa.

- Koska villisikakanta on vielä kohtalaisen pieni, nyt olisi hyvä hetki tehdä jotain. Jos kanta kasvaa voimakkaasti, metsästämällä villisikojen lukumäärää voi olla vaikeaa vähentää tai pitää halutulla tasolla, sanoo professori, Eviran riskinarvioinnin johtaja Pirkko Tuominen.

Virus voi levitä ihmisten vaatteiden ja tavaroiden, sekä esimerkiksi ajoneuvojen, metsästysvälineiden ja metsästysmuistojen välityksellä.

Sen sijaan tartunta elintarvikkeiden kautta tuotantosikoihin on epätodennäköinen, koska ruokajätteen syöttäminen sioille on EU:ssa kielletty.



Metsästäjien lähettämät näytteet metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ovat osa afrikkalaisen sikaruton seurantaa. Eviraan on saatu metsästäjiltä näytteitä, ja Evira on maksanut niistä palkkiota.



Kuolleena löydetyistä villisioista tulee ilmoittaa viipymättä virkaeläinlääkärille. Myös näistä ilmoituksista maksetaan palkkio.