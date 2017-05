Evira pyytää ihmisiltä apua tuhoojahavainnoinnissa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt eläviä mäntyankeroisia puisesta pakkausmateriaalista, jonka alkuperämaa oli USA. Kiinasta tulleesta puupakkauksessa puolestaan havaittiin Lappeenrannassa huhtikuussa kuollut aikuinen aasianrunkojäärä.



Moottorikelkkojen pakkaamiseen käytetyistä puukehikoista löytyi helmikuussa Oulussa eläviä mäntyankeroisia, vaikka pakkausmateriaalissa oli merkintä mäntyankeroisten hävittämiseksi tehdystä käsittelystä.

Puukehikot hävitettiin polttamalla Eviran sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) valvonnassa.



- Ulkomaisen tuonnin kasvaessa yhä uudet tuhoojat uhkaavat levitä Suomen luontoon. Ne on löydettävä ajoissa ja tähän tarvitaan kansalaisten apua, sanoo jaostopäällikkö Sanna Välimäki Evirasta tiedotteessa.



Mäntyankeroinen on mäntyjä lakastuttava tuhooja, jota esiintyy Pohjois-Amerikassa ja monissa Aasian maissa. Se on levinnyt 1990-luvulla Euroopassa Portugaliin, Pohjois-Espanjaan ja Madeiralle. Suomessa sitä ei vielä esiinny.



Evira tutkii jatkuvasti puisia pakkausmateriaaleja, koska niiden mukana mäntyankeroiset leviävät helposti maasta toiseen.



Lappeenrannassa Evira jatkaa kesällä aasianrunkojäärien varalta lehtipuiden tarkkailua sekä asentaa varmuuden vuoksi feromoniansoja.



Aasianrunkojäärä on vaaralliseksi luokiteltu lehtipuiden tuholainen, jota esiintyy Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa ja jonka toukat vioittavat puunrunkoa. Jäärät leviävät puisten pakkausten mukana.



Runkojääriä löydettiin kasvavista puista ensimmäisen kerran Vantaalla vuonna 2015.