Finnhits-tähdet valloittavat Euran

Hitti soikoon -revyy tuo isoimmat Finnhits-tähdet heinä-elokuussa Euran Lomakeskus Sieravuoreen. Musiikkihupailu kertoo ruusutarhan omistajan tyttäreistä Vikistä, joka joutuu melkoiseen seikkailuun lähtiessään toteuttamaan unelmaansa halki kesäisen Suomen.

Kesäillan taikaa ovat luomassa vakinäyttelijöinä Ilkka Koivula, Meiju Suvas, Katja Lukin sekä Dimitri Keiski. Vierailevina tähtiartisteina lavalla nähdään Danny, Eini, Freeman ja Vicky Rosti.

– On hienoa päästä tekemään kunniaa lapsuuden sankareille. Niille artisteille ja musiikille, joka on soinut vanhempien auton kasettisoittimessa tai kotona levysoittimella. Mukana on kaikkea sitä mitä kunnon kesäteatterin kuuluu ollakin eli kesää, aurinkoa, huumoria, rakkautta ja Finnhitsejä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Ville Virkkunen kertoo.

Virkkunen on ohjannut ja käsikirjoittanut aiemmin muun muassa Onnen kerjäläiset – Jaakko Teppo -musikaalin, Esa Pakarisen 100-vuotisjuhlarevyyn, Speden Naisen logiikka -retrokomedian ja Mikko Alatalon musiikkiin pohjatuvan Ihmisen ikävä toisen luo -musiikkinäytelmän.

Hitti soikoon esitetään Sieravuoressa seitsemästi. Ensimmäinen esitys on torstaina 13. heinäkuuta, jolloin vierailijoina ovat Freeman ja Eini.