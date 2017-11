Gagnon nosti Lukosta hulppean korvauksen

Aaron Gagnon lähti viime keväänä Raumalta Sveitsiin.

Satakunnan suurimpien ansiotulojen listalta korkeimmalta löytyvä Lukon jääkiekkoilija on keskushyökkääjä Aaron Gagnon. Hänen verotettava kokonaisansionsa nousi 321 230 euroon. Summassa on jonkin verran pääomatuloja.

Viime vuoden verotuksessa näkyvistä pelikausista 2015-2016 oli kanadalaiselta vahva näyttö. Hän teki Lukolle 25 maalia ja yhteensä 48 pistettä. Yhteispeli Ville Vahalahden kanssa sujui hienosti.

Kausi 2016-2017 meni vaisummin ja viime helmikuussa Lukko luopui Gagnonista säästääkseen rahaa tähän kauteen.

– Sillä me käytännössä varmistimme, että pystymme kasaamaan ensi kauden joukkueen vastaavalla rahalla kuin nykyisenkin, vaikka emme pääsisikään pudotuspeleihin, Lukon toimitusjohtaja Timo Rajala paljasti Länsi-Suomelle tuolloin.

– Meidän siitä saamamme hyöty on suurin piirtein se, mikä on kahden playoff-ottelun hyöty. Ja ne kaksi peliä me olemme budjetoineet, Rajala kertoi.

Lukko ei selvinnyt pudotuspeleihin, joten säästöt tulivat tarpeeseen. Tämä kausi on raumalaisjoukkueelta alkanut hyvin.

Huonosti ei käynyt Gagnonillekaan. Hän voitti viime keväänä Sveitsin mestaruuden.