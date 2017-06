Hannu Artinahon pitkä ura esillä Rauman taidemuseossa

Raumalta Espooseen kahdeksan vuotta sitten muuttaneen Hannu Artinahon retrospektiivinen näyttely on esillä Rauman taidemuseossa kesän ajan. Kuva: Esa Urhonen

Rauman taidemuseo esittelee kesänäyttelyssään Hannu Artinahon pitkää uraa taiteilijana. Artinaho ehti asua ja työskennellä Raumalla 34 vuotta. Nykyään hän asuu Espoossa.

Taiteilijan debyyttinäyttely oli jo vuonna 1969, joten teoksia on matkan varrella kertynyt paljon. Museossa on esillä grafiikkaa, piirustuksia, akvarelleja ja mustekynäpiirustuksia.

Teoksia on koko uraa läpileikkaavaan näyttelyyn koottu lähinnä Raumalta, sillä taidemuseon kokoelmissa on paljon hänen teoksiaan.

Artinaho sanoo uransa parhaan työskentelyvaiheen sijoittuneen juuri Raumalle, mutta 71- vuotias taiteilija on kyllä edelleen hämmästyttävän tuottelias: museon yläkerta on näyttelyssä varattu uusille töille, joista tänä vuonna valmistuneitakin on seinällinen.

Hannu Artinahon Minä ja torakka on esillä Rauman taidemuseossa 10.9. saakka.