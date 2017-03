Harjavallan sairaala menee yleiseen myyntiin

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on maanantaina yksimielisesti päättänyt laittaa Harjavallan sairaalan kiinteistön yleiseen myyntiin.

Harjavallan psykiatrisen sairaalan alue käsittää yhteensä 17 rakennusta, joissa on pinta-alaa on noin 23 000 neliömetriä. Ensimmäiset on rakennettu 1900-luvun alussa ja viimeisin on 1980-luvulta.

Sairaanhoitopiiri on valmis neuvottelemaan kohteen vuokraamisesta ainakin vuoden 2020 loppuun asti.

Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää 15.5. mennessä ostamisesta kiinnostuneita ilmoittautumaan ja esittämään selvitykset kohteen tulevasta käytöstä ja kehittämisestä, mahdollisen kaupan toteutusaikataulun, tarjouksen hinnasta sekä referenssit vastaavien kohteiden kehittämisestä.

Toisessa vaiheessa neuvotteluja jatketaan enintään kolmen ensimmäisessä vaiheessa ilmoittautuneen tahon kanssa.

Kohteen lopullisesta myynnistä päättää Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Satakunnan sairaanhoitopiiri varaa oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset.