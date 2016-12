Harjavallasta on varmistunut lintuinfluenssa - rajoitusvyöhyke ulottuu naapurikuntiin

Harjavallasta löytyneestä merikotkasta on todettu korkeapatogeeninen eli korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle aiheuttava H5N8-tyypin lintuinfluenssa.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on perustanut vähintään 10 kilometrin päähän linnun löytöpaikasta rajoitusvyöhykkeen. Alue ulottuu Euraan, Nakkilaan ja Kokemäelle.



Merikotka löytyi jouluaatonaattona huonokuntoisena Harjavallan teollisuusalueelta, josta se vietiin paikallisen lintuharrastajan luo hoidettavaksi. Linnun kunto kuitenkin heikentyi, ja se kuoli jouluaattona.



Siipikarjan ja -tuotteiden siirtoja rajoitetaan vyöhykkeellä. Lisäksi kunnaneläinlääkäri tarkastaa alueella sijaitsevia siipikarjan pitopaikkoja.

Alueella on arviolta noin 30 siipikarjan pitopaikkaa, joista kolme on kaupallisia tiloja, sanoo ylitarkastaja Liisa Kaartinen Evirasta.



Lintuinfluenssaa on aiemmin löytynyt luonnonvaraisista linnuista Ahvenanmaalta, Nauvosta ja viimeksi reilu viikko sitten merikotkasta Raumalta.



Evira on päivittänyt maa- ja metsätalousministeriön asetuksen tulkintaa siten, että mitään siipikarjaa ei tule pitää ulkona 75 kilometrin levyisellä rannikkokaistaleella Kokkolasta Vaalimaalle ilman riittävän tiheää, sekä sivuilta että päältä peittävää suojaverkkoa. Virasto on jo suositellut lintujen haaskaruokinnan rajoittamista samalla alueella.