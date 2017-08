Henri Aitakarista Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi on valittu laitilalainen luokanopettaja Henri Aitakari.

Hän on viimeksi toiminut IPU:n puoluesihteerinä.

Hallitukseen tuli valituksi myös Marjatta Herrala Eurajoelta.

Tammikuussa puoluerekisteriin uudelleen merkitty IPU suuntaa uudistunein voimin kohti maakuntavaaleja ja eduskuntavaaleja.

Lähiaikoina on tulossa edellisen puheenjohtajan Antti Pesosen nimeä kantava muistoseminaari.

Puoluekokous antamassa julkilausumassa otetaan kantaa verotukseen, terveydenhuoltoon ja rajavalvontaan.