Hevosvoimilla kiusaamista vastaan

Motoristit koulukiusaamista vastaan -yhdistys kiertää vuoden aikana 60 koulussa ympäri maata. Myös paikalliset motoristit ovat tervetulleita koulutapahtumiin. Kuva : Pekka Lehmuskallio

Matala jylinä kuuluu satojen metrien päähän ja lapset alakoulun pihalla alkavat heiluttaa piskuisia siniristilippuja.

Pian maantieltä kaartaa yli sata vuotta vanhan koulurakennuksen pihaa kohti kolmekymmentä isoa moottoripyörää.

– Mahtuuks noi kaikki tänne, pikkupoika ihmettelee ääneen.

Kun kaikki moottoripyörät on parkkeerattu koulun eteen, jylinä vaimenee.

Kun kuskit ottavat kypäränsä pois, niiden alta paljastuu monenlaisia motoristeja. On pitkää partaa, pitkää tukkaa, tatuointeja, harmaita hiuksia, kaljuja ja sileiksi ajettuja leukoja.

Eivätkä kaikki kuskit suinkaan ole miehiä.

– Kun sä katsot tätä ryhmää, niin siinä kiteytyy se asia, mitä me halutaan lapsille kertoa. Kaikki ihmiset ovat erilaisia, Ari Santaharju Motoristit koulukiusaamista vastaan -yhdistyksestä kuvailee noustessaan kaikennähneen harrikkansa selästä.

Hetkeä myöhemmin nahka-asuihin sonnustautuneet moottoripyöräilijät askeltavat kohti koulun juhlasalia, jossa Santaharju ottaa mikin haltuun.

Kolmekymmentä moottoripyöräilijää seisovat yhdessä rintamassa hänen takanaan.

Aihe on tärkeä, moni on ottanut vapaata töistä osallistuakseen tilaisuuteen.

Rauman alueella ei ole aikaisemmin järjestetty tapahtumaa, johon koulukiusaamista vastustavat motoristit olisivat osallistuneet.

Tiheäpartaisen miehen puheenparsi on rentoa ja hän muistuttaa enemmän standup-koomikkoa kuin esitelmän vetäjää.

Elämästä hän puhuukin, eikä esitelmöi.

Hän aloittaa iloisista asioista, kesäloman odotuksesta ja lemmikkieläimistä. Lopuksi hän puhuu vakavammista asioista, kuten alkoholinkäytöstä kotona tai päivän teemasta, koulukiusaamisen vastustamisesta.

Hän muistuttaa, että kaikki ovat erilaisia eikä ketään saa sen takia rajata ulkopuolelle.

Tilaisuuden jälkeen lapset pohtivat kiusaamista.

Kiusaamiseksi nostetaan muun muassa haukkuminen, syrjiminen ja fyysisen koskemattomuuden rikkominen.

Kiusaamisen rajaa pidetään hieman häilyvänä.

Aina ei ole helppoa sanoa suoraan, mikä on kiusaamista ja mikä on humoristista läpänheittoa.

Jokainen tapaus on erilainen.

Tämän allekirjoittaa myös laaja-alainen erityisopettaja Eija Kapiainen, joka kiertää kaikissa Eurajoen kouluissa.

Hänen mukaansa sellaista koulua ei olekaan, missä ei ilmenisi jonkinlaista kiusaamista.

– Toisinaan kiusaaminen loppuu yhdellä puhuttelulla, toisinaan selvittäminen on pitkän prosessin takana.

Kapiainen pitää kiusaamista vastustavien motoristien toimia erittäin positiivisena.

– Näin lapset näkevät, että kiusaamista vastustavat erilaiset ihmiset, jotka tulevat koulumaailman ulkopuolelta.

Motoristit koulukiusaamista vastaan -yhdistyksen vierailun takana on Lapijoen koulun vanhempainyhdistys, joka halusi tarjota koululaisille ikimuistoisen päivän, jonka teema olisi tärkeä.

Motoristien lisäksi tapahtumassa esiintyi myös raumalainen taikuri Lauri Nordberg.

Lapijoen koululaisten lisäksi kevättapahtumapäivään ottivat osaa Linnamaan koululaiset ja Metsätähden päiväkodin lapset.