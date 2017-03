Hinnerjoen ja Kiukaisten osuuspankit sulkevat ovensa

Euran Osuuspankki sulkee Hinnerjoen ja Kiukaisten konttorinsa kesäkuun alussa. Konttoreiden toiminnot yhdistetään Euran konttoriin. Kiukaisten konttori sulkee ovensa 8.6.2017 ja Hinnerjoen konttori seuraavana päivänä eli 9.6.2017.



Konttorien sulkemisen taustalla on asiakaskäyttäytymisen muutos, sillä entistä harvemmat asiakkaat asioivat konttorissa.



-Asiakkaamme käyttävät yhä enemmän verkko- ja mobiilipalveluita ja konttorissa asiointi on hiipunut. Mikään ei viittaa, että tähän kehitykseen olisi tulossa muutosta. Päätös konttorien lakkauttamisista on tehty perusteellisen harkinnan pohjalta pankin kannattavuutta ajatellen ja olemme huomioineet myös usein konttorissa asioivat. Konttorien lakkauttamisella ei ole suoranaista vaikutusta henkilöstön määrään, mutta pankissa tulee kesän aikana tapahtumaan eläköitymisiä, toteaa toimitusjohtaja Timo Viitanen.



Hinnerjoen ja Kiukaisten konttorien sulkeminen ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Esimerkiksi tili- ja lainanumerot säilyvät ennallaan. Laskujen maksaminen hoituu jatkossakin helpoimmin suoramaksuna, e-laskuna tai OP-mobiilipalvelun kautta. Tarvittaessa on mahdollista käyttää myös maksupalvelukuoria. Päivittäiset ostokset voi maksaa helpoimmin pankki- ja luottokorteilla.